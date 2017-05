Muchas veces tenemos sueños bastante extraños que no sabemos por qué llegan hasta nuestro subconsciente. ¿Te ha pasado?

Uno de ellos es el típico sueño relacionado con la lluvia y tiene diferentes interpretaciones para la gente: algunos lo ven como un buen augurio debido a que representa un signo de pureza al renovar el aire, mientras que otros lo definen como un símbolo de soledad, crisis personal y tristeza. ¡El lado melancólico de la lluvia!

Según especialistas, los hombres y mujeres de más de 25 años son quienes más suelen soñar con lluvia.

Tipos de sueños con lluvia

Con la tecnología se pueden encontrar miles de comentarios y análisis sobre lo que significa soñar con lluvia, pero lo primordial es que te preguntes a tí mism@: ¿Cómo me ha echo sentir la lluvia dentro del sueño? ¿ Cómo son mis sentimientos reales cuando llueve? ¿ Me pongo melancólico? ¿ Me gusta ver llover?

Los tipos de sueños con lluvia más frecuentes son:

Soñar con lluvia muy ligera:

Si sueñas con una lluvia muy fina suele originarse que estás pasando una etapa de tu vida en la que hay algo molesto pero que una vez que lo descubras podrás solucionarlo con facilidad.

Soñar con lluvia dentro de tu casa:

Si durante el sueño comienza a llover inexplicablemente en el interior de tu casa se interpreta como temores y miedos a mostrarte tal y como eres. Consideras que hay algún aspecto oscuro en tu vida que deseas ocultar al mundo. No te sientes a gusto con ese oscuro secreto. Quizá fue algo terrible que te ocurrió en la infancia y que has deseado enterrar en lo más profundo de tu ser.

Soñar que llueve mucho o soñar con lluvias torrenciales:

Se trata de un sueñomuy frecuente, normalmente viene acompañado con truenos, rayos, huracanes. El cielo está completamente oscuro y la lluvia te cala al completo. No sabes donde refugiarte. Este sueño suele originarse en personas que tienen miedo al fracaso. Quizá a suspender un examen, miedo a no realizar las metas que te propones o temor y inquietud de tener éxito en la empresa que quieres emprender.

Soñar con lluvia que te empapa y moja:

Este tipo de sueños se dan en personas que sienten que las personas de alrededor no la escuchan. A diario se sienten marginados. Si durante el sueño con la lluvia el soñador intenta resguardarse de la lluvia significa que está poniendo los medios para remediar este vacío que la gente le está haciendo. Estas intentando hacerte un hueco para que tu opinión sea tan valiosa como la de los demás.

Soñar con una lluvia normal:

Si durante el sueño, la lluvia te deja indiferente, sin sensación de tristeza o melancolía puede interpretarse como que estas en un momento de tu vida que va a ver cambios importantes. Estas dando un signo de fecundidad a la lluvia. Va a renacer o germinar algo nuevo muy pronto en tu vida. Y estás aceptando este cambio con normalidad.

Soñar con lluvia y tormenta y tú estas protegido:

Si sueñas con una tormenta y lluvia desde una posición en la que estás resguardado se interpreta como que hay ciertos problemas que pueden increparte a tí. Sobre todo son frecuente este tipo de sueños cuando por ejemplo estamos observando la lluvia desde el interior de nuestro hogar -dormitorio, salón, etc-

Soñar con lluvias y torbellinos:

Los sueños con lluvias y torbellinos hacen referencia a las vueltas que da la vida. Suelen producirse en personas con espíritu aventurero que aceptan los acontecimientos con alegría, aunque sean cambios drásticos. Aceptas de forma natural los cambios en tu vida en el que el aburrimiento no tiene lugar.