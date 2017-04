Mira el gesto de Melania Trump a Donald Trump que se volvió viral

No es primera vez que Melania Trump se vuelve viral en redes sociales.

Un gesto de la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se volvió viral en las redes sociales. Se trata del sutil codazo que le dio a su esposo, recordando a Trump poner su mano sobre su corazón durante el Himno Nacional.

El hecho ocurrió durante la celebración en la Casa Blanca de la Pascua de Resurección. ¡Míralo acá!

The subtle nudge from Melania reminding Trump to put his hand over his heart for the National Anthem pic.twitter.com/iswL9YMVWv

— Lis Power (@LisPower1) April 17, 2017