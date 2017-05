¿Taylor Swift tiene nuevo amor británico?

Tras el quiebre con el actor británico Tom Hiddleston, la cantante estadounidense Taylor Swift ha estado bastante desaparecida del mundo amoroso, o eso era lo que pensábamos.

Entre su inexplicable desaparición está que no ha sacado un nuevo tema y se las ha ingeniado para no salir en la prensa. Y es que Taylor ahora preferiría las relaciones de bajo perfil y así lo confirmó el diario The Sun.

Y es que la intérprete de “Bad blood” estaría saliendo con un joven británico llamado Joe Alwyn, de 26 años. Pero ¿quién es él? Alwyn es un actor y que en Inglaterra se le ha calificado como la próxima gran estrella de Hollywood, ya que está por estrenar una película junto a Emma Stone.

El diario británico relata que la cantante norteamericana arrendó una casa al norte de Londres para así poder pasar más tiempo con él, quien aún vive con sus padres. Según cuentan fuentes cercanas a la pareja, Taylor Swift no se ha quedado encerrada para que no la vean, sino que optó por la vieja técnica del disfraz para pasar desapercibida.

“Taylor ha viajado en jets privados, y su equipo de seguridad ha convertido en una misión casi militar evitar que sea vista”, reveló una fuente a la publicación, agregando que todo esto lo hacen para mantener su privacidad.

“Taylor y Joe están en una relación seria, pero después de lo que pasó con Tom Hiddleston, decidieron mantenerlo en secreto”, explicó.