¡Rinoceronte blanco busca pareja en Tinder!

¿Qué harías si estás buscando pareja en Tinder y, entre los candidatos, aparece un rinoceronte blanco?

Sí, estamos hablando de algo real. Y es que la aplicación para buscar a tu media naranja se unió con la reserva Ol Pejeta, que busca proteger a Sudán, el último rinoceronte blanco macho en todo el mundo.

“Soy único en mi especie. No, en serio, soy el último rinoceronte macho (del norte) del planeta Tierra. No quiero parecer muy lanzado, pero el destino de mi especie literalmente depende de mí. Me desenvuelvo bien bajo presión. Me gusta comer hierba y relajarme en el barro. No tengo problemas. Mido 1,82 y peso 2,2 toneladas, si es que eso importa”, dice el perfil de Sudán, el rinoceronte.

¿Por qué este rinoceronte busca pareja en Tinder?

Sudán tiene 43 años y vive vigilado 24 horas al día en una reserva en Kenia. Allí está junto a dos hembras, con las que no ha logrado reproducirse de manera natural. Esto se debe a diversos motivos, aunque el más importantes es su edad. Por lo mismo, los científicos están intentando recolectar y hacer madurar los óvulos de las últimas hembras de rinoceronte blanco del norte para fertilizarlas artificialmente con Sudán.

En este caso, si el usuario decide darle match, se abrirá una nueva ventana pero no para coquetear con el rinoceronte, sino para conocer más información sobre la conservación de la especie. Además, podrás realizar donaciones a través de esta opción.

La idea de esta campaña es proteger al último rinoceronte blanco macho y recaudar 9 millones de dólares para evitar que entre en extinción.