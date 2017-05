Josefina Montané publica foto mostrando su look natural

En su trabajo como actriz, Josefina Montané debe someterse constantemente a sesiones de maquillaje y retoques en su cabello para poder interpretar sus personajes, como con Nicole en “Soltera otra vez”de Canal 13.

Sin embargo, y en un acto liberador, la actriz nacional decidió subir una fotografía a su cuenta de Instagram en donde se muestra natural y distante a cómo luce en las grabaciones, es decir, sin maquillaje ni peinados especiales.

“Los días que no me toca grabar aprovecho de mantener mi cara limpia, sin ni una gota de maquillaje. Antes me costaba salir de mi casa sin hacerme nada en el pelo… Hoy, le saco partido a mis rulos naturales”, indicó la actriz en la publicación que realizó en la red social.

A los minutos de publicada, la imagen se llenó de comentarios positivos y de apoyo a la iniciativa de Josefina Montané de mostrarse tal cual es de manera pública.

“Hermosamente natural… Eres muy regia”, “Eres hermosa pin! No necesitas nada de eso”, y “Es lo mejor! También tengo rulos y antes me peinaba… Ahora los aprovecho!! Y me siento cómoda con ellos. Es parte de mi identidad”, fueron algunos de los comentarios que recibió Josefina.

Fotos: Instagram / Josefina Montane