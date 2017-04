¡Infórmate! La historia del testeo en animales en productos cosméticos

Antes de que un producto cosmético o de belleza esté disponible para el uso humano, debe pasar por una serie de procesos, entre ellos, la evaluación de la seguridad de los componentes y/o producto final. Esto es para garantizar que no representará un riesgo para la salud humana. Para comprobar esta seguridad se realizan experimentos en animales como redores, conejos, cobayos y otros animales.

La experimentación en animales para la industria cosmética se considera una de las formas más crueles de explotación animal. Los animales, principalmente conejos y cobayos, son sometidos a pruebas extremadamente dolorosas, estresantes e invasivas, totalmente innecesarias, ya que en la actualidad existen diversas alternativas y tecnología que no requieren el uso de animales.

Una de las pruebas más comunes es el test de Draize, el cual se realiza desde hace más de 45 años. Consiste en aplicar a los animales (regularmente conejos), las sustancias a testear directamente en los ojos por siete días. Muchos de ellos quedan ciegos luego de estas pruebas, y al finalizar los estudios todos son sacrificados.

Otro test de uso regular es el DL50 (Dosis Letal 50), en el cual se obliga a los animales a ingerir o inhalar los compuestos. Se necesitan grupos de 200 especímenes, aproximadamente, para medir la toxicidad de un ingrediente. El estudio culmina una vez que un 50% de la población en estudio muere. El objetivo es conocer las cantidades en las que es peligroso consumir una sustancia para los seres humanos.

En Chile la Ley 20.380, en su Título 4, establece distintas regulaciones a las pruebas en animales en la educación superior y prohíbe el uso de animales vivos en colegios, salvo agrícolas. No indica nada sobre la experimentación en animales en el ámbito privado y menos sobre pruebas de cosméticos. Por su parte, el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Cosméticos (Dto. 239/02) no exige pruebas en animales para registrar un producto cosmético ni tampoco las prohíbe. En consultas realizadas vía Ley de Transparencia, el Instituto de Salud Pública ha indicado que no acepta pruebas en animales, si no que requiere y acepta información obtenida en humanos.

Según investigación de la organización No Mas Vivisección, “esta omisión de la legislación significa que cualquier compañía puede realizar este tipo de pruebas en Chile para presentar la documentación obtenida en países donde se exige, prestar servicios a terceros que requieran estos experimentos, realizar investigaciones en un contexto académico si su justificación es aceptada por los comités de bioética o comprar insumos a proveedores que prueben sus productos en animales. Todas estas posibilidades hacen que la experimentación en animales para cosméticos deba ser prohibida en Chile”.

Contexto internacional

Las iniciativas para terminar con las pruebas en animales tienen décadas de existencia. Sin embargo, es en los últimos diez años comenzaron a concretarse y aumentar. Israel, India, Sao Paulo y Nueva Zelanda integran esta lista de países, siendo la Unión Europea la que marcó un hito en esta materia. La legislación actual de la UE prohibió a partir del 2004 las pruebas en animales para cosméticos y desde el 2013 incluyó la prohibición a la comercialización de productos cosméticos que hayan sido probados en animales, por lo que las compañías no pueden presentar datos obtenidos en animales para demostrar la seguridad de sus productos en el ser humano.

Actualmente, Corea del Sur y Australia están en proceso de aprobar prohibiciones, mientras que China está realizando cambios paulatinamente, como no exigir pruebas en animales a algunos cosméticos producidos en el país.

¿Hay método de reemplazo al uso de animales?

Existen numerosos métodos de reemplazo, en aplicación, en proceso de validación y otros en desarrollo. Es importante destacar que buscan ser mejores que el método a reemplazar, ya sea por efectividad, eficiencia y por supuesto, implicaciones éticas.

Actualmente se están utilizando:

Pruebas in vitro

Cultivos celulares

Bacterias, hongos

Estudios epidemiológicos

Ensayos clínicos

Tecnología de imágenes

Modelos informáticos

Autopsias

Recopilación de información

Además, los simuladores de órganos y sistemas están teniendo importantes avances en el reemplazo del uso de animales.

Fuentes: ONG Te Protejo, No Más Vivisección, Peta, HSI.