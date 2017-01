Estos son los secretos del envidiable pelo de Camila Gallardo

Si hay algo que llama la atención en Camila Gallardo, además de su voz, es su envidiable caballera.

La cantante y segundo lugar de “The Voice Chile” confesó a la revista “M” de “Las Últimas Noticias cuáles son sus secretos para cuidar su frondoso y largo pelo crespo. “No dejo que me toquen mucho el pelo, a mí tampoco me vas a ver pasándome las manos por él a cada rato. Me gusta dejarlo vivir, al natural”, detalló sobre sus manías.

De sus secretos confesó algunos: “Suelen pensar que paso cuidándolo, pero no es tan así. Los productos que uso se encuentran en cualquier parte. Me lavo con shampooo y después me aplico crema para rulos. Muchas pueden tener rizos, yo solo me echo aceite de coco en las puntas”. Además explicó que “mi pelo es finito, por lo mismo no me gusta aplicar calor. Por eso no me lo aliso, porque me da miedo quemarlo. Si tengo que usar secador, lo ocupo en temperatura media”.

Y su otra técnica es bien sencilla: “Me lo lavo cada tres o dos días, depende de lo que haga. No es un consejo que me haya dado alguien, sino que noté que así me así me funcionaba bien. Si me lo lavara todos los días, gastaría una cantidad gran de agua y shampoo al mes”.

Finalmente explicó que solo permite que el estilista de los famosos, Jean Bohus, es el único que trabaja con su pelo, quien le modificó el color, le corta las puntas y le realiza masajes de nutrición.