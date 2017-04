Conoce a Cécile Dormeau, la francesa que ilustra a las mujeres sin miedos ni prejuicios

Quizás si te hablamos de Cécile Dormeau no la reconozcas ni la hayas escuchado antes en tu vida. Sin embargo, esta chica francesa de 28 años está dando que hablar y ha logrado cautivar al mundo gracias a sus ilustraciones.

Pero, ¿qué tienen de especial? Son imágenes hechas por ella misma en donde se muestra a las mujeres desvergonzadas, honestas, sin miedo ni prejuicios. Por ejemplo, dentro de sus trabajos publicados en sus redes sociales podemos ver a mujeres peludas, con estrías, con tatuajes y de distintas contexturas físicas y colores de piel.

Es por eso que lo más importante en sus ilustraciones son, sin duda, la actitud que en ellas se demuestra. Un acercamiento a las mujeres que no tiene que ver con los típicos estereotipos de belleza femenina y que, más bien, está muy próximo a lo que muchas de las mujeres no se atreven a decir.

“Simplemente dibujo lo que está a mi alrededor en mi vida diaria. Todas las observaciones que hago en mis dibujos son sobre mis sentimientos. Las últimas noches y conversaciones borrachas que tengo con los amigos, la locura de mi hermana, la gente que veo en la calle, o algo que he leído”, indicó la ilustradora en una entrevista con el sitio The Independent.

En la entrevista, además, Céline indicó que en un inicio se dedicaba al diseño gráfico y que nunca pensó en ser una dibujante profesional. Sin embargo, hoy ya es la ilustradora de la revista Sunday Times y, además, trabajó junto a Emma Watson para la campaña He For She de ONU Mujeres.

¡Revisa las ilustraciones!

Fotos: Tumblr/Cécile Dormeau