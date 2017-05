Las 6 aplicaciones que sirven como una alternativa a WhatsApp

Ya sea por las caídas que a veces sufre su servicio o por la poca seguridad que ofrece a sus usuarias y usuarios, es que muchas personas prefieren otras aplicaciones de mensajería antes que WhatsApp.

La aplicación, de la que es dueño Facebook, es una de las más utilizadas de las que podemos encontrar en las tiendas de aplicaciones en nuestros teléfonos inteligentes. Sin embargo, cada vez son más las personas que, además de WhatsApp, eligen ocupar una aplicación alternativa para comunicarse.

Si estás aburrido de WhatsApp o simplemente quieres probar nuevas aplicaciones de mensajería, revisa el listado confeccionado por BBC Mundo con las seis apps que podrás descargar en tu celular, tenga sistema operativo Android o iOS.

Telegram

Esta es una aplicación totalmente gratuita y que no incluye suscripciones de pago. En su uso es muy similar a WhatsApp, aunque ofrece funciones adicionales y más opciones de configuración. Además, no cuenta con publicidad pero no permite hacer llamadas.

Viber

Es una aplicación que permite realizar llamadas de voz y videoconferencias. Además, permite hacer llamadas a teléfonos convencionales, una vez comprado crédito. También permite realizar conversaciones grupales de hasta 100 usuarios y ofrece la posibilidad de personalizar cada chat.

WeChat

Es una aplicación gratuita, pero que contiene anuncios. Permite chatear, hacer llamadas y hasta videollamadas. Pero además, desde ella se puede pedir una cita médica, pagar impuestos o reservar un taxi. Según BBC Mundo, es una combinación de WhatsApp, Facebook, Uber, incluso Tinder, pues también funciona como una app de citas.

Line

Esta es otra de las aplicaciones más conocidas por usuarias y usuarios de smartphones. Una de sus características más importantes es la opción hacer llamadas de voz. Una de las mejores formas de llamar al extranjero desde tu celular (y gratis). Además, no sólo se puede utilizar en el celular, sino que también existe una versión para la computadora.

Hangouts

Esta es una plataforma de comunicación desarrollada por Google y cuenta con mensajería instantánea, pero que además permite hacer llamadas de voz y videoconferencias con hasta 10 personas de forma simultánea. Para poder utilizarla es necesario tener una cuenta Google.

Hangouts en viene preinstalada en la mayoría de los dispositivos Android.

Hangouts en iOS.

Facebook Messenger

Esta es una de las alternativas a WhatsApp más conocidas por los usuarios y las usuarias, debido a que es parte de Facebook. De hecho, es la aplicación más extendida en el mundo después de WhatsApp, según la investigación de SimilarWeb. Esta app permite videollamadas y conversaciones grupales.