Aaron Carter asume que tiene un desorden alimenticio producto de enfermedad

El cantante Aaron Carter, hermano del integrante de los Backstreet Boys, Nick; reveló los motivos que lo mantienen con una delgadez extrema y aclaró los rumores sobre su posible uso de drogas.

A través de su cuenta de Twitter, el también actor, aseguró está consciente sobre su peso, pero que este no se debería al supuesto consumo de drogas, específicamente cocaína, que se le atribuían, sino a una enfermedad detectada hace 10 años.

It's a terrible stress condition that affects me having an appetite and I'm sorry this is the way I am. Basically I have an eating disorder.

— Aaron Carter (@aaroncarter) April 26, 2017