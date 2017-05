Ya es un hecho que la quinta temporada del programa “Maldita moda”, de Chilevisión se estrenará pronto. Y esta vez, Francisca García-Huidobro regresará con un panel renovado, integrado por nuestra columnista Nicole Putz, junto a Kel Calderón, Marcelo Marocchino y Nicanor Bravo, los que se suman a Jordi Castell y Mariela Sotomayor.

“Estoy súper contenta me tiene muy entusiasmada el proyecto. Estoy contenta que hayan confiado en mí. Me acomoda mucho, siento que estoy en un minuto de mi carrera en que quiero que me conozcan más y esta es una plataforma privilegiada para dar mi opinión”, contó Nicole a FMDOS.cl

Sobre sus compañeros de panel detalló que está muy conforme y con muchas ganas de aprender más de la televisión. “Espero poder adaptarme a un nuevo medio de comunicación. Sé de moda, pero no de tele. Mi fuerte siempre han sido las tendencias, es a lo que me dedico por la naturaleza de mi trabajo como blogger”, añadió.

-¿Cuál crees que será tu aporte al panel?

-Cuando entré al mundo de la moda, siempre he estado preocupada de las tendencias. Por eso hice el esfuerzo de ir a fashion weeks cuando no eran muy populares par aun publico masivo. Me parece que además de tener esto entretenido de que cambian todo el tiempo, las tendencias ademas tienen un trasfondo de arte y definen cómo la moda va midiendo lo que va pasando culturalmente. Mi aporte será ese y siento que es la continuación de lo que he hecho hasta ahora.

-¿No te da miedo criticar looks y que quedes como la mala de la película?

-Moda es moda. Y si tú criticas la ropa con respeto, no tienes por qué ofender a una persona. Uno perfectamente puede no estar de acuerdo con un look y no por eso vas a ofender. No me da susto criticar un atuendo. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible, pero siempre hay una parte subjetiva donde va la opinión de cada uno. Pretendo hacerlo con buena onda y que la gente pueda aprender de nuestra experiencia, que trabajamos en el mundo de la moda. Como en la vida, en la moda no hay verdades absolutas. Si bien hay parámetros para medir algo, al final es súper subjetivo. La idea es plasmar una opinión y generar una conversación en el panel para que la gente pueda sacar su opinión e informarse de lo que se lleva y lo que no.