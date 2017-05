Desde hoy, tenemos una nueva integrante de FMDOS. Se trata de la actriz Elvira Cristi, quien llega al programa #Conectados, cada tarde de lunes a sábado, de 16 a 18 horas.

Elvira comenzó su carrera a los 13 años haciendo comerciales para televisión y se dio a conocer como actriz en 2007 en la teleserie “Lola”. Desde esa fecha ha participado en diversos proyectos como series, telenovelas y cine. Su trabajo más reciente fue su papel de Florencia en la teleserie “Preciosas” de Canal 13 y actualmente está participando en el programa de Chilevisión “Cocineros chilenos”.

“Por fin cumplo otro de mis grandes sueños que es trabajar en radio. Llegué a un equipo y a una radio realmente increíble, muy unidos y que me han hecho sentir como en casa”, confesó sobre su llegada.

Elvira llega con muchas ganas a este nuevo desafío, con el que se siente muy identificada. “En esta nueva aventura laboral, mi expectativas son seguir siendo un aporte al programa, poder cooperar con nuevos datos de vida sana, como el yoga que practico hace 8 años, o de alimentación saludable que es otra de mis grandes pasiones junto con actuar”, detalló.

La nueva conductora de #Conectados es madre y tiene varios entretenidos pasatiempos. “Me encanta jugar con mi hijo, leer, tejer, cocinar, hacer yoga y descubrir nuevas disciplinas como el hot pilates. Me gusta juntarme con mis amigas, hablar de la vida y hoy me hace feliz ser parte de FMDOS con este bello equipo. Espero que me acompañen y que sigamos disfrutando de buena música y de los excelentes datos y panoramas que les daremos de lunes a sábado en nuestro programa. Me encantan los desafíos como este. Estoy muy entusiasmada y llego con mucha alegría y humildad a Conectados”, cierra muy entusiasmada.