¿Has sufrido del “síndrome Jelena”?

¿Has escuchado hablar del “síndrome Jelena”? Un término que se puso de moda, después de que los artistas Justin Bieber y Selena Gómez retomarán su relación amorosa.

Y es que el “síndrome Jelena”, y que deriva de la unión de los nombres de Justin y Selena, hacen referencia a a volver una y otra vez con un ex. Tal como lo han hecho, Justin Bieber y Selena a lo largo de los últimos años.

¿A quién no le ha pasado? Pero hay que tener cuidado, porque los expertos dicen que retomar una relación repite ciclos que no siempre son sanas: todo parece estar bien en la relación hasta que las mismas actitudes tóxicas regresan y todo vuelve a caer en picada.

La revista Vogue publicó una entrevista con la psicóloga Adriana García y que revela algunas claves de por qué algunas personas vuelven una y otra vez con la misma pareja.

¿Por qué tendemos a regresar a relaciones que en su momento fracasaron?

“Algunas personas son más susceptibles o es más probable que regresen con su pareja, pero no creo que sea tendencia generalizada del ser humano que se regrese a relaciones que fracasaron. De acuerdo a la Terapia Paramnémica Integrativa, podríamos concluir que, al no dejar morir el deseo de estar con la persona que solía satisfacer la necesidad de compañía, no se ha cumplido el duelo y es por eso que el plan para satisfacer la soledad es regresar con la misma pareja, así que la esperanza de poder regresar con la persona nos impide seguir adelante. Las relaciones tóxicas tienen diferentes componentes que se deberían de diferenciar de la violencia pues si tu vida e integridad física corren peligro es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo sin necesariamente ponerse en riesgo”, dice la psicóloga Adriana García a revista Vogue.

Otros casos del “síndrome Jelena”

Pero Justin y Selena no son los únicos que han caído en este “síndrome”. Porque celebridades como Miley Cyrus y Liam Hemswoth, Chris Evans y Jenny Slate, el príncipe William y Kate Middleton, Megan Fox y Brian Austin Green, han sido otras de las parejas que han decidido darse una segunda oportunidad. ¿Qué opinas del tema?