Presentador de televisión continuó la pelea con Ricardo Arjona: publicó extensa crítica

Hace unos días, Ricardo Arjona tuvo un encontrón con Camilo Egaña, presentador de CNN en español, quien invitó al guatemalteco a su programa de televisión para hablar de su nuevo trabajo discográfico “Circo soledad”.

Sin embargo, la situación se puso tensa cuando el conductor comenzó a preguntarle por las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, llevando diferentes opiniones recopiladas a través de los medios donde se le tildaba a Arjona de “mal poeta” y “farsante”.

Debido a la tensión del momento, el intérprete de “Fuiste tú” se incomodó y decidió dejar el estudio. Egaña tuvo que explicar el hecho.

Si creíamos que todo quedó ahí, nos equivocamos. Esto porque el presentador aprovechó sus redes sociales para escribir un extenso texto sobre lo ocurrido e incluso, siguió avivando la rencilla. Bajo el título de “El circo de Arjona”, Egaña comenzó su relato criticando al cantante y comparándolo con la escritora chilena Isabel Allende.

“Ricardo Arjona es como Isabel Allende; supersticioso o cuando menos, crédulo ante ciertas cosas de la vida. Allende comienza cada nueva novela el mismo día y ante la misma flor: una rosa. Arjona se va de gira siempre el 3 de mayo y desde la ciudad mexicana de Toluca. Habrá que preguntarle por qué”, escribió.

Y luego agregó: “Ahora tiene un circo que siendo suyo no podía tener otro nombre que Circo Soledad, en el que aparecen ‘elefantes dirigiendo un ministerio’ a la vera de ‘sicarios con simpáticos apodos’ y como si fuera poco, ‘mimos sin libertad’ que por cierto, deben ser una de las cosas mas tristes que pueda haber en esta vida. Peor que una bandera almidonada.

Arjona llega a su circo sin saber tal vez qué hacer con todas las criaturas que nombra”.

A su vez, el artista de 53 años hizo sus descargos a través de Twitter, donde escribió: “Quien habla mal de ti, para tener de qué hablar contigo. Cuestión de consonante en el apellido. Supuestamente listo, pero ENGAÑA”.

Ante la situación que se vivió en el estudio de CNN en español, el cantante Kevin Johansen salió en defensa de Arjona: “Me encantó lo que dijo Ricardo Arjona en CNN en español. Imperdible. No hay que gastar energía en lo que no te gusta. ¡Bien ahí!”.

Me encantó lo que dijo @Ricardo_Arjona en CNN en Español. Imperdible. No hay que gastar energía en lo que no te gusta. Bien ahí!

— Kevin Johansen (@k_Johansen) April 20, 2017