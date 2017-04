Joaquín Méndez sorprendió con nuevo y radical cambio de look

Joaquín Méndez es uno de los ex chico reality más queridos de la televisión nacional.

Tras su paso por el reciente reality “Volverías con tu ex”, el trasandino se unió al matinal de Mega donde actualmente se desempeña como panelista.

Hace algunos días, Méndez sorprendió a sus seguidores pidiéndoles un consejo: qué estilo debía tener ahora. Así, el argentino preguntó si debía mantener su look rubio y con cabello largo o cambiar por un corte renovado.

“¿Te gusta el nuevo look?, ¿qué piensas que debería hacer con mi pelo?, ¿largo o corto?, ¿volver con las guayaberas o quedarme en el look más formal? ¡Ayúdame no sé que hacer y de paso Besame!”, escribió hace unos días en su cuenta de Instagram.

El resultado del cambio de look

Ante los consejos de sus fans, Joaquín Méndez tomó la decisión y este sábado llamó la atención con un nuevo corte de pelo.

De inmediato recibió cientos de comentarios por su nuevo look, cuya imagen en su cuenta de Instagram ya tiene más de 58 mil likes.

¿Qué te parece su look?