La modelo argentina Andrea Dellacasa (39), estuvo gran parte del 2017 en Europa, específicamente en Ibiza trabajando como Dj.

Recordemos que se hizo conocida en nuestro país, después de participar del reality 1810 (Canal 13). Además fue reina de Viña el año 2011.

Hace unos días, de vuelta en Chile, asistió al programa “Síganme los buenos” de Vive! TV, conducido por Julio César Rodríguez, quien la entrevistó.

La verdad detrás de su viaje

“Me fui escapando de la soledad, por eso me fui”, afirmó Dellacasa. “Llegué a un momento de mi vida que dije ‘mira la edad que tengo… para atrás una carrera fantástica, que doy siempre gracias a este país maravilloso… pero a nivel emocional yo estaba sola hace seis años”, agregó Andrea.

En este contexto, la trasandina señaló que lo hombres chilenos no se le acercaban. “Quizás a veces te estigmatizan”, comentó haciendo referencia a la carrera que desarrolló en nuestro país. “No he tenido la posibilidad de encontrarme con alguien interesante, de conocer a la Andrea que no se maquilla. No me crucé con nadie”.