¿Probarías el amigo secreto espiritual? ¡Acá te contamos de qué se trata!

¿Alguna vez te has preguntado cómo es la Navidad en tu familia? Eso mismo le consultaron a la columnista de revista “Cosas”, Mirella Granucci, quien sorprendió con una particular respuesta al expresar que en su familia no se dan regalos sino que hacen un amigo secreto de regalos espirituales.

¿Qué significa el amigo secreto espiritual?

Es un ritual familiar donde “vemos la Navidad como un momento muy emocionante para estar en familia. Para mí, ahora más que nunca. En la tarde del día 24 de diciembre, hacemos los papelitos con los nombres. Y al día siguiente, nos reunimos para presentar nuestro amigo secreto: hablar lo que admiramos en él y lo que deseamos para su vida. Siempre lloro”, confesó en su columna.

Y agregó: “Si uno no crea instancias para que existan momentos así, la vida pasa y los regalos materiales no alcanzan a decir lo que sentimos”.

¿Qué te parece su reflexión? ¿Te animas a probar el amigo secreto espiritual en tu casa? Si quieres conocer más detalles, corre por la última edición de la revista “Cosas”.