La gran vergüenza que pasó un competidor en pleno festival

Si creíste que con la participación de Antonio Pastrana en “Sábados Gigantes” de Canal 13, interpretando “Quieres ser mi amante” de Camilo Sesto, lo habías visto todo, no creerás lo que ocurrió en España.

Se trata de Manuel Navarro, un competidor español que participaba de una nueva edición del festival musical Eurovisión, en el que tuvo una desafortunada desafinación vocal al momento de interpretar la canción “Do it for your lover”.

Fue precisamente al momento de llegar al coro donde el competidor español desentonó, lo que, según indica Ahora Noticias, le valió el último lugar del certamen.

¡Revisa las imágenes!