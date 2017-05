El útil truco que esconde la calculadora del iPhone

Quienes somos usuarios de celulares sabemos que ya dejaron de usarse solamente para realizar llamadas. Chatear, navegar en redes sociales, sacar fotografías y utilizar la calculadora son sólo algunas de las funciones que usamos a diario.

Una herramienta muy útil es la calculadora. En ese sentido, desde hace unos días circula por redes sociales un video en el que se muestra un truco que vendría escondido en esta útil función de los teléfonos iPhone.

Según consigna el sitio ABC, Jazz Johnson, de 19 años, publicó a través de su cuenta de Twitter esta funcionalidad. A pesar de que él no la descubrió, sí se encargó de difundirla en un video que ya lleva más de 27 mil retweets.

Este truco permite que quienes utilicen el teléfono de Apple puedan borrar los números de la calculadora sin tener que usar el teclado. ¿Cómo? ¡Revisa las imágenes!

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ

— CENSORED dialogue (@censoredialogue) May 3, 2017