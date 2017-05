La tierna y emocionante reacción de niños al ver a su compañera con nueva prótesis en la escuela

Sin duda, niñas y niños no dejan de sorprendernos. Su ternura, cariño y espontaneidad hacen de los pequeños personas muy especiales. Así lo demostró un grupo de estudiantes de una escuela de Birmingham en el Reino Unido.

Esta es la historia de Anu, una niña de 7 años, quien llega a su escuela con una nueva pierna ortopédica, según narra BBC. La emocionante reacción de sus compañeras y compañeros ante su llegada lo que más llama la atención.

¡Revisa las tiernas imágenes!

Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It's just gorgeous!🏃‍♀️ pic.twitter.com/Aa1UlnhlQy

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) May 3, 2017