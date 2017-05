Carabinero sorprende bailando zumba en Padre Las Casas

En los últimos días un video ha hecho furor en redes sociales al mostrar a un Carabinero en plena sesión de zumba. El hecho se registró en la comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía, más específicamente en la escuela rural Cruz de Mayo.

Según indica “La Cuarta”, fue allí donde se realizó una maratón infantil y antes de la carrera, como para encender el ambiente, los asistentes bailaron en clase de zumba.

Es así como José Putz Farías, estudiante de quinto año de pedagogía en Educación Física de la Universidad Autónoma, grabó y subió el video de Víctor Cid Araneda, suboficial mayor de Carabineros, mientras movía el esqueleto en medio de la clase de zumba.

“En el video sale bailando súper poco pero él bailó hasta abajo. Era muy llamativo ver a una carabinero bailando de esa forma. Bailó como cuatro canciones y estaba súper entusiasmado y gozaba de estar participando, y todos lo miraban y él más bailaba aún”, comentó el joven.

Asimismo, el Carabinero explicó que el baile se dio tras una charla sobre conducta vial en un colegio básico. “Después hicieron un baile entretenido. Nos invitaron a participar y fue una zumba entretenida y participé”, indicó.

“Yo tengo ritmo y cuando joven igual me gustaba bailar. Llevo el ritmo en la sangre, bailo cueca y antes bailaba onda disco. Soy ochentero, me gusta KC & The Sunshine Band”, dijo.

