WhatsApp incorporará el uso de stickers en la aplicación

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más popular del mundo. Son millones de personas quienes usan diariamente esta aplicación en sus teléfonos o sus computadores, en su versión web.

Revisa: Las 6 aplicaciones de mensajería que puedes instalar en tu celular

Variadas funciones ha ido incluyendo la aplicación para fidelizar a sus usuarias y usuarios, como la posible opción de borrar mensajes enviados. Pero estaba en deuda con una herramienta, que hace un tiempo es parte de plataformas móviles como Telegram, Line y Messenger, de Facebook.

Se trata de los stickers, esas coloridas ilustraciones que pueden acompañar los mensajes y que están compuestos por graciosas imágenes y textos, muchas veces animadas. Estos elementos son los que incluiría WhatsApp en una de sus futuras actualizaciones.

Según la cuenta de Twitter @WABetaInfo, dedicada a filtrar noticias y novedades de la aplicación, esta no sería lo único que ofrecería WhatsApp en sus próximas actualizaciones. Se asegura que además modificará la pestaña de búsqueda de gifs, la que ahora contará con una interfaz de usuario fresca, con los gifs utilizados últimamente y con categorías.

#Exclusive by @WABetaInfo: Stickers are coming.. again! You can also visit the recent section to find recent sent stickers. pic.twitter.com/FSLEE71vyc

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 11, 2017