La reacción de Vivi Rodrigues ante las críticas de “Maldita moda” que sacó aplausos en redes sociales

Este fin de semana se emitió un nuevo capítulo de “Maldita moda”, programa de Chilevisión dedicado al análisis de los looks de los famosos.

Uno de los momentos más polémicos del programa es cuando se eligen a los peores vestidos de la semana. Tony Spina, Francisca Undurraga, Macarena Sánchez y Macarena Venegas, fueron algunos de los nominados, siendo la abogada y panelista de Bienvenidos de Canal 13 quien recibió el “trofeo”.

Sin embargo, una de las críticas que más generó repercusión fue la que estuvo dirigida a la bailarina brasileña Vivi Rodrígues, quien asistió a un evento social usando una falda, un crop y un calzado con una textura parecida al terciopelo.

“Estoy saliendo de una cirugía, estoy muy contenta con esta nueva figura y elegí esta falda para acentuar un poco la cintura y la cadera”, dijo en ese momento.

“El tema de las lycras y los cuerpos apretados, eso ya quedó como antiguo”, “Es un look que se ve un poco desactualizado” y “Es un look que hemos visto demasiado” fueron algunos de los comentarios del panel del programa.

Es por ello que el pasado domingo, luego de la emisión del programa, la comunicadora publicó una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada de una declaración aludiendo a las críticas.

“Amanecí con una lluvia de comentarios hermosos defendiéndome por las críticas que me hicieron ayer en @malditamodachv. La verdad es que no vi el programa y en general las críticas constructivas las tomo muy bien, pero quise hacer ese post para decir que sinceramente no me afectan para nada!!! No se preocupen por eso!”, declaró.

“Soy una persona que tengo otras preocupaciones y ocupaciones. Mi propósito de vida no está en lo absoluto en comprar carteras que cuestan $1.000.000, en vestirme para agradar a los demás, tampoco en ser fashionista, referente de moda”, aclaró la artista.

“Soy lo que soy de acuerdo a mi realidad, a mi estilo de vida, a mi búsqueda de la conexión con lo espiritual y desapego a lo material. Soy vanidosa, me gusta mirarme al espejo y quererme, me preocupo de mi autoestima y los piropos siempre vienen bien pero no vivo por ellos! Mi felicidad está en otro lugar!”, cerró Vivi.