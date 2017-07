Viudo lanzó botellas al mar buscando un nuevo amor y esto fue lo que recibió

¿Alguna vez has hecho una locura de amor? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor?

Craig Sullivan, un viudo de 49 años y que vive en Escocia, perdió a su mujer hace más de un año producto de un cáncer de mama y no podía más con la soledad. Por lo mismo, se inspiró en la canción “Message in a bottle” de The Police y decidió cometer una locura: lanzó 2.000 botellas a diferentes ríos y al mar cerca de su localidad para encontrar el amor.

“Si eres una señorita buscando amor, entonces hoy podríamos ser las dos personas con más suerte en el planeta. Me gustaría pensar que hay una buena razón para que esta botella terminase en tus manos. Por favor ponte en contacto, deja que pase el mensaje”, decía su texto.

¡Y recibió más de 50 respuestas a su propuesta! Eso sí, no todo fue color de rosas para este hombre porque fue denunciado por las autoridades por contaminar los ríos y canales de Glasgow en Escocia. ¡Chán! De hecho, una de las mujeres llamada Hellen Gill le respondió lo siguiente: “Es muy romántico, pero mis amigos son miembros de la Sociedad de Conservación Marina. Ellos y yo estamos muy preocupados por lo que está haciendo con el medio ambiente”.

Y agregó: “Las botellas podrían haberse destrozado y dejado cristales rotos en las playas, o los animales en el agua podrían resultar heridos. Espero que encuentre a alguien, pero hágalo de una manera que sea más respetuosa con el medio ambiente”.

La reacción posterior de Sullivan

El viudo entendió el mensaje y el error que había cometido por lo cual decidió suspender su misión de encontrar a su media naranja a través de botellas en el mar.

Al ser entrevistado por esta locura, Sullivan señaló: “Mi intención fue enviar una pequeña botella de amor con un mensaje a alguien desconocido. Lo siento verdaderamente por causar malestar a la gente pero no me arrepiento de lo que hice”.

¿Qué te parece su locura de amor? ¿Estás de acuerdo con las palabras de la mujer?