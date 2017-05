Denuncian que la actriz Violeta Vidaurre estaría en un hogar de ancianos en contra de su voluntad

Este fin de semana una publicación en Facebook con una denuncia se viralizó. La actriz Soledad Barrientos compartió una foto en que salía con colegas, entre ellos, la recordada Violeta Vidaurre, de 86 años, quien estaría viviendo un complicado momento.

“Impotencia es el sentimiento que me da el visitar ya una segunda vez a nuestra querida compañera y amiga Violeta Vidaurre en un hogar de ancianos, en el que fue llevada contra su voluntad”, fue parte del texto que acompañó a la imagen.

“Impotencia me da que hace un poco mas de un mes estuvimos en su casa riéndonos, mirando fotos, mientras ella fumaba y comíamos helados. Impotencia que un día le dijeron que iba al teatro y en lugar de eso la dejaron ahí. Impotencia que estaba completamente autovalente pero para su familia era lo mejor”, agregó.

Impotencia es el sentimiento que me da el visitar ya una segunda vez a nuestra querida compañera y amiga Violeta… Posted by Soledad Barrientos Delherbe on domingo, 30 de abril de 2017

La actriz, recordada por sus participaciones en teleseries como “El circo de las Montini”, “Pampa ilusión” y “Romané”, entre otras, llevaría algunas semanas en el hogar. “Impotencia que como su familia teatral no podemos hacer más que ser espectadores de esta triste historia. Impotencia es ver que espera que la vayan a buscar gente que ¡nunca va a llegar! Impotencia que en este País se olvide así a sus artista. Hoy decidí romper este silencio cómplice que hemos tenido por respeto hace ya algunas semanas y que de verdad no me deja dormir tranquila”, finalizó.

La otra versión

La mañana de CHV se contactó con el hogar de ancianos donde actualmente vive Violeta, y allí les comentaron que la actriz se encuentra en buen estado y desmintieron que hubiese sido llevada sin su autorización.

“Ella no está en condiciones de trabajar. Vi un mensaje en Facebook que me dio mucha pena, donde decían que la vinieron a dejar, contra su voluntad, pero no es así“, señaló a CHV Marcela de Calixto, una de las encargadas del asilo.

“La familia no quería que supiera, pero se filtró. Ella está comenzando con un alzheimer, pero está bien, pero no está en condiciones de trabajar. La familia está muy muy preocupada por ella, vinieron todos sus hijos a verla”, agregó.