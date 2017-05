Revelan video de discusión entre Cathy Barriga y concejala de Maipú

ALCALDESA CATHY BARRIGA CORTA EL MICRÓFONO A CONCEJALA EN SESIÓN DE CONCEJO.DECLARACIÓN PÚBLICAAnte lo sucedido en la Sesión de Concejo Municipal del día de hoy, martes 9 de mayo de 2017, los Concejales y Concejala abajo firmantes declaramos que:1. Los reiterados actos de censura por parte la Alcaldesa Cathy Barriga Guerra hacia los Concejales no pueden ser tolerados, menos aún en el marco en que se desarrollan, que es la base de nuestra democracia republicana y donde deben convivir las distintas visiones de País y Comuna, hechos nunca antes vistos en los últimos 26 años de Administración Municipal desde el retorno a la democracia.2. Dejar en claro que cada Concejal puede hacer uso de su opinión y si ésta no es compartida por la Alcaldesa Cathy Barriga Guerra, no se debe censurar arbitrariamente apagando su micrófono como ocurrió anteriormente al Concejal Ariel Ramos y el día de hoy en tres (3) ocasiones a la Concejala Marcela Silva, negando el soberano derecho a expresarse, más aun siendo temas referidos a la tabla propuestos por la Alcaldesa, además porque no es parte de las facultades de la Presidenta del Concejo.3. Los Concejales son elegidos democráticamente y representan la voz de los ciudadanos y ciudadanas en cada Concejo, por tanto estos actos de censura constituyen un agravio no solo al cuerpo de Concejales(as), sino también a la comunidad de Maipú.4. Dejar en claro que la Concejala Marcela Silva en la última intervención hace uso de su derecho a opinión, rebatiendo lo expresado por la Alcaldesa, pues ella indica que para ser justa atiende a los vecinos, Concejales y a los funcionarios, hechos que no se condicen con la realidad, pues como Concejales(a) hemos recibido quejas constantes de vecinos, funcionarios, gremios, feriantes, organizaciones de la sociedad civil, entre otros de que no son escuchados, no son atendidos, no son invitados a las actividades municipales por parte de la Alcaldesa y su Administración.5. Los abajo firmantes no compartimos los reiterados actos de censura de la Alcaldesa Sra. Cathy Barriga Guerra, además de coincidir con lo planteado por la Concejala Silva y no estaremos disponibles para seguir aceptando la intransigencia, falta de respeto y por sobre todo las faltas a la verdad de parte de la máxima autoridad comunal.6. Por último manifestar que nuestro compromiso sigue intacto con nuestros vecinos, dirigentes y funcionarios municipales, un Gobierno comunal se hace con la participación activa de todas y todos.PEDRO DELGADILLO CASTILLO (ind MAS) ARIEL RAMOS STOCKER (PC)ERTO PANTOJA GUTIERREZ (Ind PPD) MARCELA SILVA NIETO (PS)ABRAHAM DONOSO MORALES (DC) GONZALO PONCE BORQUEZ (PEV)Agradecemos difusión.

Posted by Ariel Ramos Stocker on martes, 9 de mayo de 2017