Victoria Beckham cumple 43 años y así lo celebra su familia

Victoria Beckham es una de las mujeres más conocidas a nivel internacional, no sólo por su participación en el extinto grupo musical Spice Girls, sino también porque se ha transformado en una referente en el mundo de la moda.

Este 17 de abril, la diseñadora británica cumplió 43 años y ha celebrado este importante día con su familia. ¡Incluso le han dedicados emotivos saludos cumpleañeros a través de redes sociales!

La misma festejada sorprendió con un mini video de su hija menor, Harper, quien aparece cantando el cumpleaños feliz, donde agradeció el amor que le entrega cada día su familia.

Mientras que su esposo, el futbolista David Beckham publicó una imagen de la época de Spice Girls, que es justamente cuando ellos se conocieron: “Feliz cumpleaños a la maravillosa mamá, esposa y amiga. Te amamos, que tengas un hermoso día”.

¿Y qué pasó con los hijos? Romeo le escribió: “Mamá, te amo mucho y espero que tengas el mejor día de mundo. Eres la mamá más increíble y perfecta de cada manera. Amo cómo me haces reír cada día y sin importar lo que pase tú siempre te ves feliz. Te amo hasta la Luna de vuelta. ¡Que tengas el mejor día del mundo!”.

Cruz Beckham, el penúltimo del clan familiar también le dedicó unas breves pero emotivas palabras. “Querida mamá, feliz cumpleaños para ti. Eres la mejor mamá del mundo”, escribió.

Victoria Beckham no sólo recibe saludos de su familia, sino que diversas personalidades del espectáculo han utilizado sus redes sociales para dedicarle unas palabras a la talentosa cantante y modelo inglesa.

Eva Longoria fue una de ellas, puesto que ambas son muy amigas hace años. “Feliz cumpleaños a esta hermosa mujer! ¡Que el año se llena de más bendiciones y felicidad! ¡Te quiero VB!”, escribió la actriz.

Happy birthday to this beautiful woman! May your year be filled with many more blessings and happiness! I love you VB! ❤@victoriabeckham pic.twitter.com/n0d4UCu84P

