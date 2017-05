Momentos de terror vivieron los asistentes al concierto que Ariana Grande realizaba esta tarde. Esto por dos explosiones que ocurrieron al final del show que realizaba la estadounidense en el Manchester Arena de Inglaterra.

La policía de Manchester confirmó la cantidad de personas fallecidas va en 19 personas y podría aumenta ya que se reportan 50 heridos de diversa consideración. Además, la cuenta de Twitter oficial de Manchester Arena aseguró que las explosiones se registraron en un sector público y no dentro del lugar, donde se encontraba la mayor cantidad de personas.

Debido a este accidente, los fanáticos fueron evacuados del recinto ocasionando varios lesionados. La policía británica actualmente recomienda a los familiares no acercarse al recinto por lo peligroso que podría volverse de concretarse una tercera detonación.

Además de los lesionados producto de la estampida, según informa el sitio ruso RT, se reportarían personas fallecidas, aunque no se sabe si son producto de las explosiones o consecuencia de la falta de aire al tratar de salir del estadio.

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available

— G M Police (@gmpolice) May 22, 2017