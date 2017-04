Valentina Roth habló tras denuncia de agresión de su pareja

Desde el martes, Valentina Roth ha estado nuevamente en la palestra pública. Esto luego de que denunciara, a través de una transmisión en vivo en Instagram Stories, que habría sido golpeada por su ahora ex pareja, un joven llamado Martín Buschmann.

El Ministerio de la Mujer y la equidad de género le ofreció apoyo, pero la ex bailarina no se había referido al tema. Eso hasta que su ex pareja emitiera un comunicado a través del fanpage de KSN FAM, banda de la cual él es parte.

Revisa: Ex pareja de Vale Roth negó acusaciones de violencia física

Tras esto, la ex participante de “Yingo” volvió a recurrir a la red social de fotos para sacar la voz. Acá te dejamos el mensaje integro:

“Muy agradecida por los mensajes de apoyo, de verdad nunca imaginé tanto cariño. Bueno, Martín Buschmann mi ex actualmente realizó un comunicado, él me lo dijo por mensaje de texto que iba hacer un comunicado para limpiar su nombre, porque dice que todo Chile lo amenaza y que le quieren pegar y quiere trabajar. O sea, lo único que le importa es el que dirán.

Les contaré por acá la verdad porque no me interesa ir a un programa pagado que sí me han ofrecido y yo no quise ir. Esto no es un chiste no es una broma no estoy actuando. Bueno, responderé con la verdad a todo lo que Martín dijo. Es verdad que tengo problemas económicos como él dijo, sí lo admito. También es verdad la relación tortuosa que llevamos hace mucho tiempo, por eso ya tiene 8 denuncias con Carabineros de las cuales ustedes nunca se enteraron.

También es verdad que yo fui violenta las veces que él me ahorcaba, me tapaba la boca y nariz al mismo tiempo. Muchas veces me salió sangre de nariz por la misma razón. Es inteligente, nunca me pegó en la cara porque sabía que me iba a dejar marcado. Me pegó en las piernas, me tironeaba para todos lados, me tapó nariz y boca al mismo tiempo y en mi desesperación lo rasguñé. Sí, lo admito, también tiraba patadas por el descontrol de no poder respirar.

Lo otro me tomó las manos dejándome acostada en la cama, se me sube encima y me empieza a tirar escupos en los ojos, luego me da vuelta la cerveza en la cara. Después me esconde mi celular porque Nicole Pérez me estaba llamando. Ella escuchó todo, solo pregúntenle lo que escuchó. Y respecto a mi mamá, me decía que soy una washa porque ni mi mamá ni mi papá me quieren, nadie de mi familia está conmigo.

Que soy prostituta, que me he agarrado a todo Chile, que soy una maraca reculi. En esos términos que solamente él me aguantaba todo. Que voy a morir y quedar sola. En fin solamente eso. Si él dice que no me pegó, ok no me pegó un combo lo asumo nunca dije eso. Pero creo que lo que me hizo es mucho peor. Hoy en día me encuentro en una situación que no tengo donde vivir, no tengo donde ir por temas económicos. Mal gasté todo mi dinero, cosa que también asumo. Quiero empezar de 0 de una vez por todas”.