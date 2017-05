Usuarios reportan falla de funcionamiento de WhatsApp a nivel mundial

¿Te ha pasado que en las últimas horas no ves que lleguen mensajes nuevos a tu WhatsApp? Si notaste algo extraño, te contamos que esta tarde de miércoles se dio a conocer que el servicio de mensajería está con problemas de intermitencia por lo que no está enviando ni recibiendo mensajes.

Esta noticia se confirmó a través de diferentes usuarios en redes sociales. En el caso de Chile comenzó, según Emol, a las 17:10 horas. Pero no sólo está afectando a los usuarios chilenos sino que es una falla a nivel mundial. Aunque se reactivó el servicio cerca de las 17:30 horas, sólo duró unos minutos porque volvió a tener problemas.

Hasta el momento, ni WhatsApp ni Facebook —dueños de la aplicación— han emitido algún comunicado confirmando o explicando la situación.

A través de Twitter, la cuenta @WABetaInfo está comunicando los cambios que están ocurriendo en WhatsApp pese a que no es una red institucional. En el último mensaje detallaron que hay un problema al mostrar la información “visto por última vez”, particularmente en equipos Android.

SERVER STATUS:

WhatsApp is experiencing problems with the “last seen at” feature, in particular for seeing the last seen of Android users.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 3, 2017