El truco de Eva Longoria para perder esos kilitos extra

En esta época de frío a muchos nos da aún más flojera que de costumbre salir de la casa para hacer ejercicio. ¡Pero no somos los únicos!

Hace poco Eva Longoria contó en una entrevista que a ella le pasaba lo mismo. “No me gusta hacer ejercicio, me gusta cómo me siento después de hacer ejercicio”, confesó Eva. Y agregó: “Siempre tengo la esperanza de que que mi entrenador no aparezca. Siempre estoy como: ‘Por favor que se cancele, por favor que se cancele'”.

Por lo mismo reveló, en una entrevista con la revista Health, que su secreto está en una nueva disciplina de entrenamiento y en otro truco: su marido.

Es él quien la motiva cuando algo no le gusta. “Mi marido, él adora el deporte. Me dice: ‘Tenemos que hacerlo’. Y yo es como: ‘Ya los sé’. Nos motivamos el uno al otro. Mi motivación también es la copa de vino que me bebo al final del día. Me digo a mí misma: ‘Eva, si quieres la copa de vino, esto es lo que tienes que hacer'”, reveló.

Su rutina deportiva

Eva Longoria reveló que su rutina deportiva se centra en el running: “Antes que nada, soy corredora. Corro mucho”.

Además prueba otras disciplinas y combina el cardio con ejercicios más intensos. “Hago SoulCycle, pilates, yoga. Por lo general, lo mezclo. Ahora estoy empezando con el entrenamiento con pesas. Ha habido una temporada que no las usaba, pero el otro día fuí a mi nutricionista y me dijo que tenía poca masa muscular, así que tenía que empezar a ganar músculo”, explicó.

Y tú, ¿tienes algún secreto para motivarte a hacer ejercicio?