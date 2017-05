Lanzan trailer de la quinta temporada de “Orange is the new black”

Hace un mes, Netflix lanzó el primer adelanto de 60 segundos sobre la próxima temporada de “Orange is the new black”, la exitosa serie de las reclusas norteamericanas. ¡Pero ahora hay más novedades!

Y es que la popular serie estrenó el trailer oficial de su quinta temporada donde se anunció que está por llegar “el inicio de la revolución”. Así, los seguidores de la trama pueden ver cómo las presas se rebelan ante las autoridades creando un motín dentro de la cárcel.

Novedades en “Orange is the new black”

Además, esta quinta temporada tiene novedades para sus seguidores: la historia se contará en tiempo real y relatará los hechos que ocurren en sólo tres días. ¡Una temporada completa sólo serán tres días en la vida de las reclusas! Según la gente de Netflix, esta temporada dejará “una huella que las cambiará para siempre y que las motivará a luchar por la redención, las respuestas y el respeto que merecen”. La quinta temporada de “Orange is the new black” se estrenará el 9 de junio en la plataforma de streaming.

Mira el trailer acá:

***Alerta de spoiler***

Cabe recordar que esta revolución se ocasionó tras la repentina muerte de Poussey (Samira Wiley), hecho que marcó a las reclusas y las llegó a tomar el control de la prisión Litchfield.