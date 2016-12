El tierno gesto de Taylor Swift con un fan de 80 años

La cantante Taylor Swift sorprendió a un fan en el día de Navidad, pero no cualquiera, ya que se trata de un anciano de 80 años llamado Cyrus Porter.

La rubia viajó hasta su casa en New Madrid, Missouri para cantarle en nochebuena. El momento fue tan increíble que sorprendió a todos en las redes sociales e incluso un familiar habló con “E! News”. “¡Mi abuelo estaba en éxtasis, sonreía de oreja a oreja e incluso tenía lágrimas en los ojos “, afirmó un familiar.

El abuelo comenzó a llorar cuando vio que la artista estaba en su casa.

¡Aww, qué lindo gesto!

Taking selfies, holding babies, hugging grandpas and leaving lipstick marks. Taylor Swift does it all. Awsome day for my Popo!! pic.twitter.com/SaNwRK4DoL

— robert frye (@bert_frye) December 27, 2016