Thiago, Fabrizio y Bruno se lucen vestidos elegantemente para spot publicitario

Que rico después de tanto tiempo de no tener un grupo Axé, juntarme con los chicos y poder hacer ese tipo de trabajo como hacíamos antes, aparte de divertirme viajando por todo Chile con ellos! Gracias Fa gracias Bru de haber aceptado la propuesta de juntarnos, aprendo mucho de ustedes y me da gusto tenerlos como amigos de trabajo y amigos personales!! Making of multitienda Johnson con Brazuk @fabriciovascos @bruno_zaretti

A post shared by Thiago Cunha 🇧🇷 (@thiagocunha13) on May 26, 2017 at 5:48pm PDT