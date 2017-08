Gracias a terapia sicológica, Karen Bejarano pudo regresar a la televisión

Esta semana Karen Bejarano volvió a la pantalla, como panelista del matinal “Muy buenos días” de TVN, tras cinco meses fuera de la televisión. Su alejamiento fue producto de la filtración de fotos íntimas en marzo.

Ahora la ex chica “Mekano”, retornó renovada y hasta con un cambio de look.

“Me siento muy empoderada, mucho más segura de mí, cosa que antes no sentía y eso me hacía una persona más débil”, relató en entrevista al diario “Las Últimas Noticias”.

Karen además reveló que tuvo que recurrir a ayuda para superar todo lo vivido. “Creo que todos deberíamos ir a terapia sicológica en algún minuto, uno va volviendo a la esencia de lo que somos en realidad. Ahora mi foco está en volver a mi raíz, a reconocer que quería cuando chica, cómo era a los siete años. Mi sicóloga me dijo una vez: nunca te olvides de qué quería esa niña que no tenía miedo, que era segura, que no tenía vergüenza y hacía las cosas”, explicó.

La filtración de las imágenes prohibidas la marcó a ella y su entorno. “El tema puntual de las fotos dejó una cicatriz a nivel familiar. Va estar siempre ahí. Tenía dos opciones: lamentarme toda la vida o soltar un poco la mochila y encargarme. La sociedad siempre va a ser súper castigadora, pero también hay una parte que es muy solidaria”, añadió.

Se emocionó relatando lo sucedido

Esta jornada, fue consultada sobre la filtración de fotos, producto del hackeo de su cuenta en ICloud, en el matinal de TVN.

Karen detalló que se dio cuenta de quiénes eran sus verdaderos amigos y que contó con el apoyo de su marido, Juan Pedro Verdier, todo el tiempo. Además reveló que estuvo tres meses sin salir de su casa. “No voy a poder olvidar jamás lo que pasó”, aseguró.