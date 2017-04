Tamara Acosta aclara rumores sobre supuesta cirugía estética

Los rumores comenzaron con una foto que Tamara Acosta compartió en su cuenta de Instagram, donde se le ve radiante y con sus pómulos muy marcados.

De inmediato, esto provocó que sus seguidores comenzaron a elucubrar teorías sobre si se había sometido a una cirugía estética. “Hermosa, pero ¿parece que te has estirado un poquito o no?”, fue uno de los tantos comentarios.

El diario “Las Últimas Noticias”, conversó con Tamara para preguntarle sobre el tema. “No los cuido (los pómulos) de ninguna manera especial, siempre he sido cachetona, desde chica, jajajá”, aseguró.

Así se cuida Tamara Acosta

Al parecer, sus envidiables pómulos fueron efecto del maquillaje de la foto y además de sus hábitos de belleza.

“No fumo, no tomo alcohol y no trasnocho. Eso es súper importante y también genéticamente tengo buena piel. Además me hago limpiezas y radiofrecuencia en Medsthetik (un tratamiento que a través de una máquina que se pone sobre la piel estimula la producción de colágeno)”, aseguró.

Para terminar con el debate, la actriz luego subió una foto sin una gota de maquillaje, dejando claro que su belleza es natural.