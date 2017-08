Sofìa Vergara se luce con desnudo total a sus 45 años

La mejor pagada de la televisión estadounidense, Sofìa Vergara, se quitó la ropa para la edición de septiembre de la revista Women’s Health. Orgullosa de sus curvas, la colombiana reafirma por qué a sus 45 años sigue siendo una de las celebridades más deseadas.

Además, en la entrevista que acompaña la sesión de fotos, la actriz reveló cómo es que mantiene su figura aún siendo enemiga de los gimnasios.

“No tengo abdominales marcados, porque no necesito ser una modelo tonificada con un cuerpo perfecto. Eso me tomaría mucho esfuerzo“, declaró Vergara.

Sin embargo, ahora que su marido Joe Mangianello instaló uno en la casa, ya no tiene excusas para no entrenar. Asimismo, comentó que tiene un entrenador personal y que practica Pilates tres veces por semana.

Revisa: Sofía Vergara sorprende con nuevo look al estilo de un reconocido personaje de televisión

“Aquí hay una mujer de 45 años capaz de mostrar su cuerpo. No es como antes, cuando sólo lo hacían chicas jóvenes”, comentó la ganadora del People’s Choice Awards a la “mejor actriz de comedia” por “Modern family”.

“Yo quiero aparentar mi edad, pero quiero tener un aspecto fabuloso. Creo que si te obsesionas con ese ‘quiero parecer más joven’ al final te vuelves loco”, agregó la celebridad.

Por estos días, Sofía Vergara se encuentra en Roma filmando la película “Bent”, ciudad donde se tomaron las fotos.

.