Sia prepara un nuevo álbum navideño

Para los fanáticos de la cantante Sia, la navidad vendrá cargada de sorpresas musicales. La cantautora australiana está preparando su nuevo material discográfico junto a un nuevo sello.

Se trata de Atlantic Records, quienes están trabajando para lanzar a fines de este año, un nuevo álbum navideño.

La cantante que se esconde tras esta distintiva peluca, editará una colección de villancicos originales.

Greg Kurstin es el encargado de esta producción, quien se destacó por producir la conocida canción Chandelier y además por trabajar con famosas artistas como Lily Allen y Adele.

To Be Human es la última canción que la australiana lanzó, este tema forma parte de la banda sonora de la exitosa película Mujer Maravilla.

Su última producción This Is Acting, sin embargo, fue en el año 2016, donde destacamos canciones como Alive, The Greatest y Move Your Body. Esperamos sorprendernos con la nueva producción de la artista, esta, será lanzada en el mes de diciembre.