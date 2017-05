Shakira: “Mi trabajo ahora es ser madre”

Tras un silencio musical de tres años, Shakira se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco llamado “El Dorado”, entre medio de los preparativos, concedió una entrevista a la agencia EFE donde habló sobre el equilibrio que encontró entre su carrera y ser madre.

Su nuevo disco marca el reencuentro con la inspiración haciendo una metáfora de la felicidad, al respecto la cantante expresó: “El Dorado es la inspiración. Me he podido reencontrar con ella cuando creía que se había escapado, cuando pensé que hacer canciones otra vez era una tarea casi imposible. Para ello, el apoyo de mi familia fue básico”.

Frente a como logró compatibilizar ambos roles la colombiana manifestó: “Para mí lo primordial en mi vida es mi familia, el amor, la salud... Lo demás no tiene tanto peso, aunque adoro crear, sobre todo ahora que lo he hecho no como en otros trabajos, en los que me autoexigí demasiado”.

“Quizás porque ser madre es ahora mi trabajo fundamental, el más duro, pero también el más satisfactorio, y entrar en el estudio se ha convertido en un hobby”, contó en la entrevista.

Cabe recordar que su primer hijo tenía un año cuando la artista publicó su anterior álbum, el homónimo «Shakira» (2014), que se lanzó casi sin promoción. Ese mismo año confirmó su segundo embarazo, de forma que en apenas dos años su panorama familiar cambió radicalmente y, con él, también el musical.