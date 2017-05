Shakira anunció fecha de lanzamiento de “El dorado”, su nuevo disco

Hace tres años, que Shakira no nos entregaba un nuevo disco. Pero la espera terminó. La propia cantante confirmó que “El dorado”, su undécimo álbum de estudio, se lanzará el próximo 26 de mayo.

“Feliz de anunciar el lanzamiento el 26 de Mayo de mi nuevo álbum “El Dorado” / So happy to announce my new album “El Dorado”- out 26th of May! Shak #ShakiraElDorado”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto de la que sería la carátula de su nuevo trabajo.

Por lo que se sabe hasta ahora, el disco será bilingüe. Y además de las ya estrenadas canciones “Chantaje”, junto a Maluma, y “Me enamoré”, tendría una colaboración con el reggaetonero Nicky Jam.

¡Se viene el video de “Me enamoré”!

A través de redes sociales, la colombiana ha mostrado imágenes durante las grabaciones del video de su último sencillo, “Me enamoré”. El clip estaría siendo rodado en Barcelona, España, y aún no tiene fecha de estreno.

Humo rojo durante el rodaje de mi video “Me Enamoré”, muy pronto! / Getting fired up for the “Me Enamoré” video! Coming soon… Shak #MeEnamoréVideo Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 10 de May de 2017 a la(s) 10:49 PDT

En ellas incluso se ha visto que el galán que inspiró la canción, su pareja el futbolista Gerard Piqué, la visitó en el set de grabación.