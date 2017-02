¿Selena Gomez está embarazada?

Uno de los romances que ha sorprendido al mundo de Hollywood es la pareja compuesta por Selena Gomez y The Weeknd.

Y justamente, esta semana apareció un nuevo rumor entorno a los tortolitos puesto que la revista estadounidense Life & Style afirmó que la joven cantante está embarazada, asegurando que sus amigos más cercanos confirmaron la noticia.

“Selena está loca por The Weeknd, y le ha dicho a sus amigas que es el indicado. Ha mandado varias indirectas sobre su embarazo, quejándose de que está demasiado cansada para salir, y que tiene náuseas. Y cuando no tiene náuseas, tiene antojos extraños, y no puede parar de comer helado”, asegura una fuente a la publicación titulada “Novia embarazada”.

Además, en aquel medio señalan que la madre de Selena, Mandy Teefy, sabe la noticia y estaría muy contenta al punto de planear el matrimonio entre Abel —su nombre artístico es The Weeknd— y su primogénita. A pesar de los rumores, varios desconfían de las fuentes que podría tener la revista Life & Style puesto que no es primera vez que anuncian un embarazo de celebridades que resultan ser falsos.

¿Vendrá un bebé en camino? Aunque aún no podemos saberlo, sí hemos podido ver que la pareja está feliz e incluso han viajado por Europa y visitado al manager de The Weeknd, Tony Sal, quien acaba de ser padre.

