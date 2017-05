Este es el gran secreto que esconden los zapatos de Jackie Kennedy

Jackie Kennedy es una de las primeras damas de Estados Unidos que más estilo ha tenido y que continúa siendo un modelo a seguir. Con su sencillez y elegancia mantiene hasta hoy uno de los primeros sitiales dentro de las mejores vestidas.

Katy Mckeon, asistente de la señora Kennedy, reveló los detalles de sus gustos en el libro llamado “Jackie’s girl: My life wiht the Kennedy family”. Y es que Jackie no dejaba detalles al azar y su armario estaba siempre impecable.

“El vestidor fue invadido por la ropa que la señora llevaba en su día a día, toda dispuesta de acuerdo al color”, escribe McKeon. “Nunca había visto una selección de zapatos tan deslumbrante, botas, tacones de todos los colores, zapatillas de deporte para correr cada mañana”, señaló.

Sin embargo, lo más fascinante de aquella colección de calzado eran las suelas. “Lo más intrigante para mí fue descubrir un alza en uno de los talones de cada zapato, aparentemente para compensar la ligera diferencia que había entre la altura de sus dos piernas”, afirma. “Nadie lo hubiera imaginado”.

Hasta ahora nadie había puesto atención a ese pequeño detalle, pero lo más extraño del caso es que esta alza no media más que un grano de arroz, pero era suficiente para entregarle la confianza que el cargo requería.

Tal vez esa atención al detalle sea una razón más por la que la gente todavía ama el legendario estilo de Jackie Kennedy.