¡Atención fanáticas! Ricky Martin fue confirmado en importante serie

Un importante papel realizará el cantante puertorriqueño Ricky Martin, y es que fue confirmado para interpretar a Antonio D’Amico en “Versace: American crime story”. D’Amico fue la pareja del diseñador italiano Gianni Versace y tendrá un rol clave.

Esta temporada narrará el asesinato en 1997 de Versace en las escaleras de su mansión de Miami a manos del sociópata y asesino en serie Andrew Cunanan, quien ocho días después de matar a Versace, su quinta y última víctima, se suicidó para evitar ser capturado por la policía. D’Amico fue, de hecho, una de las personas que descubrió el cadáver del legendario diseñador.

Con este papel Martin vuelve a ponerse a las órdenes de Ryan Murphy después de su participación en “Glee”. Además, el cantante ha protagonizado dos musicales de Broadway, “Evita” y “Los miserables”, y acaba de comenzar con un desnudo en su residencia en el casino de Monte Carlo de Las Vegas.

Revisa: Ricky Martin sorprendió con un desnudo en su show en Las Vegas

La producción de la serie comenzará, según informa “Variety”, a finales de este mes y debutará en 2018, aproximadamente seis meses después que la segunda entrega. Completan el reparto de la serie Édgar Ramírez como Gianni Versace, Penélope Cruz en el papel de su hermana Donatella Versace y Darren Criss como el asesino Cunanan.

La serie está basada en “Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History” (Favores vulgares: Andrew Cunanan, Gianni Versace y la mayor persecución fallida de la Historia de Estados Unidos), un libro escrito por la periodista de Maureen Orth (“Vanity Fair”).

Recordemos que actualmente Ricky Martin se encuentra viviendo en Las Vegas, donde tiene un show en el Park Theater del casino Monte Carlo en Las Vegas, Estados Unidos, espectáculo que tiene a su novio lleno de orgullo.