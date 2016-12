El revelador relato de Eduardo Fuentes sobre su vida en La Legua

La Legua para Eduardo Fuentes era su barrio, y no era ese barrio estigmatizado, según reveló este jueves en el programa “El Cubo”, y recalcó que además fue el lugar donde se crió y tuvo amigos con los que jugaba en la calle.

“Cuando yo era niño sabíamos que había un sector que era más peligroso, donde me recomendaban no ir o ir con mucho más cuidado, que tratara de mantenerme alejado”, recordó el rostro de Canal 13.

“En ese tiempo los ladrones que había o la gente que se dedicaba a delinquir tenían otra mirada, no existían estos tiroteos ni ese tipo de cosas. Lo que sí había, era mucho dolor y sufrimiento, no este nivel de violencia”, agregó.

“Yo sé que algunos de ellos (amigos) quedaron ahí, quedaron atrapados en eso. Me da mucha pena, porque siento que eran cabros con las mismas ilusiones que yo. Muchos de ellos con papás igual de esforzados, trabajadores y honestos como los míos. Y claro, saber que se perdieron no me deja indiferente”, relató.