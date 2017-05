Piden declarar como visita no grata a Residente por letra de nueva canción

Para el próximo 1 de octubre a las 21:00 horas está agendada la visita de Residente a Chile, artista conocido por su participación como vocalista de la banda Calle 13. Sin embargo, la futura presencia del cantante en nuestro país no está exenta de polémica.

Esto porque, según detalla CNN Chile, Eduardo Arévalo, presidente de la Corporación Deportes Down, hizo un llamado a las autoridades para que declaren como visita no grata a Residente, debido a que en “Mil disculpas”, su nueva creación, se expresa sobre el Síndrome de Down y el Autismo en comparaciones ofensivas.

En la canción se pueden escuchar frases como “mis rimas son síndrome de down, son anormales, dejando a los MC’S en coma como vegetales” y “A los raperitos baladistas, hiphoperos elitistas, los tengo cabeceando como niños autistas”.

Según Arévalo, la polémica se da en el marco de un conflicto en el que los cantantes Tempo y Residente se han descalificado mutuamente.

Otras de las desafortunadas frases que se encuentran en la canción son “Tirarte a ti es como abusar de un inválido”, “Tirarte a ti es como abusar de un anciano, tirarte a ti es jugar ‘Veo Veo’ contra José Feliciano. Tú no eres real como una cirugía en la cara, tú no eres real como las tet.. de Sofía Vergara”.

“Es el momento en que las autoridades chilenas den una señal clara del respeto a la convivencia que hemos reflejado en nuestra legislación a través de la ley de no discriminación, declarando visita no grata a este seudo artista, y en lo posible cancelando su visita a nuestro país, anunciada para octubre de este año”, explicó Arévalo.

“Con este propósito se oficiaran los antecedentes con la letra y el audio de la canción al Ministerio del Interior y la Intendencia de Santiago”, agregó.