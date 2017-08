Esta es la emotiva reflexión que Diana Bolocco compartió tras cumplir 40 años

El 30 de julio recién pasado, Diana Bolocco cambió de folio y le dio la bienvenida a sus 40 años. Sin embargo, hace pocas horas compartió una emotiva reflexión tras celebrar este día con sus seres queridos.

La conductora de televisión se sinceró a través de su cuenta de Instagram para analizar algunos recuerdos y momentos que ha vivido en estos años, expresando sus sentimientos junto a una fotografía suya.

“Ayer le di oficialmente la bienvenida a mis 40 años. Un número que suena grande… Inevitablemente he estado haciendo el ejercicio de revisar mi vida y me he acordado mucho de la Diana niña. Y por eso la foto. Por la sonrisa gigante, porque no quiero olvidar nunca a esa niña risueña, observadora a morir, preguntona, mandona, sensible, juguetona, decidida, amorosa, pero sobre todo, llena de sueños”, expresó la periodista al iniciar su relato.

Luego agregó: “Quiero rescatar cada una de esas características para la segunda mitad de mi vida. Quiero volver a ser esa niña, pero con el camino recorrido y la sabiduría que sólo entregan los años”. Para cerrar su emotiva reflexión, la esposa de Cristián Sánchez quiso agradecer a todos quienes han estado con ella a lo largo de su vida.

“Gracias a todos quienes han cuidado y querido a esta niña. Gracias a todos quienes se han cruzado por mi camino, han hecho que me sienta la mujer más querida sobre la faz de la tierra (y eso los incluye queridos amigos de Instagram). Los 40, pero ahora mirados desde mis ojos de niña”, concluyó.

Tras la publicación, la animadora recibió cientos de comentarios positivos y felicitaciones por esta nueva vuelta al sol. “Que la vida siempre te sonría igual, que sigas transmitiendo amor a través de la pantalla”, “Bienvenida a la mejor de las décadas, es aquí cuando usarás toda la experiencia acumulada, todo lo aprendido y las herramientas recibidas”, “Hermosa edad donde descubrirás que eres una mujer especial, única y que pasado estos años, te fuiste abriendo paso entre tantos desafíos”, “Felicidades Diana, eres una muy linda mujer, alegre y muy divertida. Muchas bendiciones para ti y tu linda familia” fueron algunos de los mensajes que recibió en la red social.