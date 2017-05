¿Recuerdas a los niños protagonistas de este video viral? Han pasado 10 años y así lucen sus protagonistas

Era el año 2007, en ese tiempo subir un video a las redes sociales. Por eso una tierna grabación que tenía a dos niños como protagonistas llamó profundamente la atención de los usuarios.

Se trata del llamado “Charlie bit my finger” (Charlie mordió mi dedo), un video casero que muestra a dos hermanos, Harry de tres años y Charlie de tan solo meses de edad. En la grabación se puede apreciar al mayor introduciendo sus dedos en la boca del bebé, el que automáticamente responde mordiendo con todas sus fuerzas.

Tras la acción de su hermano menor, Harry da grandes muestras de dolor y dice con su tierna voz “Charlie bit me, and that really hurt, Charlie” (Charlie me mordió y eso realmente me dolió, Charlie), provocando la sonrisa del pequeño mordedor.

Si no lo recuerdas bien acá está el video para refrescar tu memoria:

Tras ser subido a YouTube, la grabación se viralizó alcanzando, a 10 años de su publicación, más de 850 millones de reproducciones. También logró estar en 2009, 171 días en el primer lugar de los videos más vistos de la plataforma.

Así están sus protagonistas

En la actualidad Harry y Charlie tienen 13 y 10 años, respectivamente.

Te sorprenderás por el increíble cambio que han experimentado los “tiernos” niños del video.

Million Dollar Baby: Meeting the stars of ‘Charlie bit my finger’ 10 years on https://t.co/WysKwJmsSz pic.twitter.com/4btMjVGt6a — ShortList (@ShortList) 24 de mayo de 2017

Según consigna el portal La Guía del Varón, no solo los chicos se vieron beneficiados por la popularidad que les entregó en aquel entonces estas imágenes, ya que su familia completa sacó grandes réditos de la fama momentánea de Charly y Harry.

Can you guys believe

these are the ‘Charlie bit my finger’ kids… pic.twitter.com/a4JDTq6p2z — R A Y M O N D (@RaymondCams) 26 de mayo de 2017

Esto debido a que lograron recaudar la suma de más de un millón de dólares gracias a la viralización del video, sumado a los múltiples programas a los que asistieron y los comerciales grabados para marcas como Delta Air, Renault, Gerber, Ragu y Lines.

Ganaron un millón de libras con el vídeo. Este mes hace 10 años de su publicación. “Charlie bit my finger”. Vía @WATNCelebrity pic.twitter.com/nKwARqaBpM — memesis (@Memesis_) May 26, 2017

A pesar de que ya ha pasado una década del golpe de fama recibido por estos dos muchachos, el video que muestra a un afligido Harry aún sigue siendo reproducido en YouTube. En tan solo el último año la grabación ya ha sido visualizada en más de tres millones de oportunidades, convirtiéndose en el segundo video no musical más visto de esta plataforma.

