Recordada chica reality asegura que el padre del hijo que espera la abandonó

Hace algunas, Pilar Ruiz confesó que estaba embarazada, esperando a su primer hijo (revisa más detalles acá).

En ese momento, cuando tenía dos meses, detalló cómo estaba viviendo esta etapa. “Fue un regalito de cumpleaños, de navidad, porque me di cuenta en diciembre y bueno, apenas estoy asimilando la noticia, apenas estoy empezando”, detalló al programa “Intrusos”.

En ese entonces se desconocía la identidad de la pareja de Pilar, pero en entrevista con El Mostrador, la ex chica reality detalló que desde 2016 comenzó una relación con Ignacio Corvalán, actual productor ejecutivo de los realitys de Mega.

“Empezamos a mandarnos mensajes, hasta que me invitó a cenar, luego fueron cenas tras cenas, empezamos a compartir en su casa, botellitas de vino, conversaciones”, contó Pilar.

Todo iba bien hasta que en septiembre se distanciaron. Dos meses después se reencontraron y ahí fue cuando la colombiana quedó embarazada. “En esa fecha estábamos en la playa y lo llamaron para avisarle que su papá estaba muy grave, nos volvimos y alcanzó a despedirse. Yo lo acompañé al entierro y nunca más lo volví a ver”, relata.

“Cuando le dije que estaba embarazada, lo tomó por sorpresa. Pero me dijo ok, vamos a un médico para que te vea. Sin embargo, cuando lo llamé la semana siguiente para saber si ya había consultado con el médico, me dijo ¿sabes qué Pilar? Estás sola en esto, yo me desligo de todo“, aseguró Pilar.

Aunque ella le pidió ayuda porque no tenía previsión médica, Corvalán no cambió de opinión. “Él me dijo no más (…) No pienso humillarme más, de alguna manera criaré a mi hijo”, cerró ella.