Probablemente tú o alguno de tus cercanos ya cayó en la tentación de ver la serie del momento de Netflix “13 reasons why”. Esta cuenta en 13 capítulos la historia de Hannah Baker (Katherine Langford), una joven adolescente que se suicida y explica cómo el resto de los personajes influyó en su decisión.

Además de esto, la serie, basada en una novela homónima y que es producida por la cantante Selena Gomez, aborda temas como el bullying, el consumo de alcohol y hasta la violación sexual.

Pero, expertos en salud mental no ven con muy buenos ojos la producción. Jaelea Skehan, directora del Hunter Institute of Mental Health y experta en prevención de enfermedades mentales y del suicidio, elaboró un artículo llamado “Seis razones por las que me preocupa una serie de televisión”. Esta lista está enfocada en la popular serie de Netflix.

Kristen Douglas, de asociación australiana Headspace, comentó que “13 reasons why” “expone a los espectadores al riesgo de suicidio”, reafirmando que enfrentar una imagen así “conduce al contagio”.

Y Crisis Text Line, una línea telefónica disponible para atender a personas con pensamientos suicidas, publicó un listado de 13 críticas a la serie, como la excesiva dramatización del suicidio.

— Crisis Text Line (@CrisisTextLine) April 3, 2017