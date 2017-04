Rechazo total causó trato que dio “Bienvenidos” al caso de Nabila Rifo

Ayer se vivió una polémica en el matinal “Bienvenidos”, luego que en medio del análisis del juicio oral contra Mauricio Ortega, único imputado por la agresión a Nabila Rifo, se leyó parte del informe ginecológico que le practicaron a la mujer.

En ese momento en que se encontraba el psicólogo Alex Droppelmann, los conductores del programa comenzaron a leer el informe entregado por el ginecólogo de Coyhaique, Francisco Redondo, durante el juicio. Entre los detalles que entregaron y que causaron la indignación del público, estaba el contenido vaginal y anal de Nabila.

Esta situación causó tal repudio que en poco tiempo, Canal 13 recibió más de 450 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión, por denostar la imagen pública de la mujer. Por ello la reacción de Twitter no se hizo esperar incluso llegando a encarar a Andrónico Luksic, dueño de una parte de la estación.

Al ser consultado, el empresario respondió por la misma red social condenando los hechos y el tratamiento que se le dio a la información.

Oscar, no vi el programa de hoy, y me enteré por Twitter. Definitivamente no todo puede ser por el rating. En esto, mal el canal. https://t.co/E68axBi4W3

— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) April 12, 2017